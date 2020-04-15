Де Коло выступает за досрочное завершение сезона Евролиги

Регулярный сезон Евролиги был приостановлен из-за распространения коронавируса до 11 апреля, затем пауза в соревнованиях была продлена на неопределенный срок. В регулярном чемпионате осталось провести шесть туров, также должны быть сыграны плей-офф и «Финал четырех».

«Я видел, что Евролига продолжает повышать вероятность того, что мы закончим сезон. Это кажется мне непоследовательным. Я понимаю экономическую проблему, но вы должны думать и об игроках. Опять же, самое важное — это здоровье каждого», — цитирует Де Коло Eurohoops.