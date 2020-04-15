Де Коло выступает за досрочное завершение сезона Евролиги
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Бывший защитник московского ЦСКА француз Нандо Де Коло, ныне игрок турецкого «Фенербахче», считает, что экономические последствия, которые могут случиться
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Бывший защитник московского ЦСКА француз Нандо Де Коло, ныне игрок турецкого «Фенербахче», считает, что экономические последствия, которые могут случиться
Регулярный сезон Евролиги был приостановлен
«Я видел, что Евролига продолжает повышать вероятность того, что мы закончим сезон. Это кажется мне непоследовательным. Я понимаю экономическую проблему, но вы должны думать и об игроках. Опять же, самое важное — это здоровье каждого», — цитирует Де Коло Eurohoops.