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00:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Де Коло выступает за досрочное завершение сезона Евролиги

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Бывший защитник московского ЦСКА француз Нандо Де Коло, ныне игрок турецкого «Фенербахче», считает, что экономические последствия, которые могут случиться из-за досрочного завершения сезона Евролиги на фоне пандемии коронавируса, не должны стоять выше здоровья баскетболистов.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:31 MSK, 15.04
Источник: РИА "Новости"

Регулярный сезон Евролиги был приостановлен из-за распространения коронавируса до 11 апреля, затем пауза в соревнованиях была продлена на неопределенный срок. В регулярном чемпионате осталось провести шесть туров, также должны быть сыграны плей-офф и «Финал четырех».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я видел, что Евролига продолжает повышать вероятность того, что мы закончим сезон. Это кажется мне непоследовательным. Я понимаю экономическую проблему, но вы должны думать и об игроках. Опять же, самое важное — это здоровье каждого», — цитирует Де Коло Eurohoops.

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