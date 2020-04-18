СМИ: Евролига рассматривает Москву как один из вариантов для завершения сезона

Источник: AP 2020

В четверг президент турнира Жорди Бертомеу заявил, что одним из вариантов завершения сезона является «Финал восьми», который будет проведен в одном городе. При этом матчи будут проходить без зрителей, а сезон должен завершиться до конца июля.

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По информации источника, претендентами на проведение «Финала восьми» помимо Москвы являются Афины, а также Каунас и Вильнюс, при этом проведение в литовских городах стоит в приоритете.

Евролига была приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит».