Сербия готова провести финалы Евролиги и Еврокубка по баскетболу

Источник: Reuters

Евролига была приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит». Также был приостановлен второй по значимости турнир под эгидой Евролиги — Еврокубок, в топ-16 которого вышел казанский УНИКС.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2827efdcb0c19b0856c2" data-vnd="2827efdcb0c19b0856c2" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2827efdcb0c19b0856c2" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы изо всех сил стараемся организовать финалы Евролиги и Еврокубка, в этих турнирах участвуют сербские клубы “Црвена Звезда” и “Партизан”, — сказал Вучич. — Мы могли бы принять в отелях около 3 тыс. человек в Белграде и Нови-Саде».