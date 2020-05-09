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17:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Американский форвард Гилл покинет «Химки»

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Американский форвард Энтони Гилл покинет баскетбольный клуб «Химки», игрок вызывает интерес у целого ряда команд Евролиги, сообщает Eurohoops.

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Источник: РИА "Новости"

Контракт Гилла с «Химками» истекает в июне. Американец играет за клуб с 2017 года.

В сезоне-2019/20 Гилл набирал в Евролиге по 8,3 очка и делал по 4,5 подбора в среднем за матч.

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