СМИ: Американский форвард Гилл покинет «Химки»
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Американский форвард Энтони Гилл покинет баскетбольный клуб «Химки», игрок вызывает интерес у целого ряда команд Евролиги, сообщает Eurohoops.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Американский форвард Энтони Гилл покинет баскетбольный клуб «Химки», игрок вызывает интерес у целого ряда команд Евролиги, сообщает Eurohoops.
Контракт Гилла с «Химками» истекает в июне. Американец играет за клуб с 2017 года.
В сезоне-2019/20 Гилл набирал в Евролиге по 8,3 очка и делал по 4,5 подбора в среднем за матч.