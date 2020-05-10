«Баскония» объявила о возвращении к тренировкам с 14 мая
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Выступающая в баскетбольной Евролиге испанская «Баскония» на своем сайте объявила о возвращении к тренировкам с 14 мая.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Выступающая в баскетбольной Евролиге испанская «Баскония» на своем сайте объявила о возвращении к тренировкам с 14 мая.
Сезон Евролиги был приостановлен
Отмечается, что в ближайшие дни игроки «Басконии» пройдут тестирование на коронавирус, тренировочные помещения будут продезинфицированы, также повсеместно будут доступны антисептические гели. Только шесть игроков смогут находиться в зале одновременно, и каждый из них будет работать с отдельным кольцом.