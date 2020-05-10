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17:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Баскония» объявила о возвращении к тренировкам с 14 мая

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Выступающая в баскетбольной Евролиге испанская «Баскония» на своем сайте объявила о возвращении к тренировкам с 14 мая.

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Источник: РИА "Новости"

Сезон Евролиги был приостановлен из-за распространения коронавируса. Решение относительно возможного возобновления сезона будет принято до 24 мая. В случае продолжения сезона оставшиеся матчи будут сыграны с 4 по 26 июля в одном городе и без зрителей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что в ближайшие дни игроки «Басконии» пройдут тестирование на коронавирус, тренировочные помещения будут продезинфицированы, также повсеместно будут доступны антисептические гели. Только шесть игроков смогут находиться в зале одновременно, и каждый из них будет работать с отдельным кольцом.

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