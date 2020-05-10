«Баскония» объявила о возвращении к тренировкам с 14 мая

Сезон Евролиги был приостановлен из-за распространения коронавируса. Решение относительно возможного возобновления сезона будет принято до 24 мая. В случае продолжения сезона оставшиеся матчи будут сыграны с 4 по 26 июля в одном городе и без зрителей.

Отмечается, что в ближайшие дни игроки «Басконии» пройдут тестирование на коронавирус, тренировочные помещения будут продезинфицированы, также повсеместно будут доступны антисептические гели. Только шесть игроков смогут находиться в зале одновременно, и каждый из них будет работать с отдельным кольцом.