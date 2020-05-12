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12:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские баскетболисты не вошли в сборную Евролиги десятилетия

Российские баскетболисты не попали в символическую сборную Евролиги по итогам последнего десятилетия (2010−2020 годы), сообщается на официальном сайте турнира.

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Источник: Спорт РИА Новости

Состав сборной десятилетия определялся путем голосования болельщиков, журналистов, игроков и тренеров. Последним членом символической команды стал защитник греческого «Олимпиакоса» Василис Спанулис.

Среди российских баскетболистов номинантами на попадание в сборную Евролиги были экс-капитан московского ЦСКА Виктор Хряпа, защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед и президент Российской федерации баскетбола, бывший игрок московского ЦСКА Андрей Кириленко.

Полностью состав символической сборной Евролиги последнего десятилетия выглядит следующим образом: Василис Спанулис, Богдан Богданович, Серхио Льюль, Георгиос Принтезис, Нандо де Коло, Милош Теодосич, Димитрис Диамантидис, Лука Дончич, Хуан Карлос Наварро, Кайл Хайнс.

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