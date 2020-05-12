Российские баскетболисты не вошли в сборную Евролиги десятилетия
Российские баскетболисты не попали в символическую сборную Евролиги по итогам последнего десятилетия (2010−2020 годы), сообщается на официальном сайте турнира.
Российские баскетболисты не попали в символическую сборную Евролиги по итогам последнего десятилетия (2010−2020 годы), сообщается на официальном сайте турнира.
Состав сборной десятилетия определялся путем голосования болельщиков, журналистов, игроков и тренеров. Последним членом символической команды стал защитник греческого «Олимпиакоса» Василис Спанулис.
Среди российских баскетболистов номинантами на попадание в сборную Евролиги были
Полностью состав символической сборной Евролиги последнего десятилетия выглядит следующим образом: Василис Спанулис, Богдан Богданович, Серхио Льюль, Георгиос Принтезис, Нандо де Коло, Милош Теодосич, Димитрис Диамантидис, Лука Дончич, Хуан Карлос Наварро, Кайл Хайнс.