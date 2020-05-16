Врач БК ЦСКА умер в возрасте 44 лет от заболевания, вызванного коронавирусом

1 мая пресс-служба ЦСКА сообщила ТАСС о госпитализации Абжелилова. У доктора остались жена и двое детей.

«Сегодня не стало нашего доброго и всегда отзывчивого друга, коллеги, блестящего доктора и отличного семьянина Романа Абжелилова. Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

«Глубочайшие соболезнования родным и близким от всех армейцев и всех тех, кому Роман помог справиться с проблемами со здоровьем. Он был прекрасным человеком и всеобщим любимцем. Это большая потеря для всех нас», — отмечается в заявлении.