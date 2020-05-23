Мозгов: Не буду врать, на 100% после травмы я не восстановился

«Обидно, что оборвался сезон, столько готовился… Но, может, и к лучшему. Не буду врать, на 100% не восстановился. И вряд ли уже в жизни будет момент, когда я буду таким же здоровым как в 23 или 25 (лет). Тем не менее, я тренировался и готов был выйти. В игре, по-моему, с “Автодором”, мы уже дали попробовать свои силы, сыграть минут десять, но решили, что лучше потренироваться еще недели две. Сложилось, как сложилось. Все тоскуют сейчас без баскетбола», — сказал Мозгов, запись интервью которого опубликована на официальном канале «Химок» в YouTube.