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22:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Большинство игроков Евролиги выступили против возобновления сезона

Большинство игроков во время обсуждения с представителями баскетбольной Евролиги судьбы нынешнего розыгрыша турнира выступили против возобновления сезона, сообщает SDNA.

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Источник: Спорт РИА Новости

Видеоконференция игроков и Евролиги состоялась в субботу. В ней участвовали 36 игроков, были представлены все 18 команд турнира.

Баскетболисты объяснили свою позицию обеспокоенностью ситуацией с коронавирусом, которая в разных странах отличается, а также вероятностью травм из-за длительного отсутствия игр и тренировок.

Решение о продлении или официальном завершении сезона будет принято 25 мая.

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