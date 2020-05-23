СМИ: Большинство игроков Евролиги выступили против возобновления сезона

Источник: Спорт РИА Новости

Видеоконференция игроков и Евролиги состоялась в субботу. В ней участвовали 36 игроков, были представлены все 18 команд турнира.

Баскетболисты объяснили свою позицию обеспокоенностью ситуацией с коронавирусом, которая в разных странах отличается, а также вероятностью травм из-за длительного отсутствия игр и тренировок.