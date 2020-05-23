СМИ: Большинство игроков Евролиги выступили против возобновления сезона
Большинство игроков во время обсуждения с представителями баскетбольной Евролиги судьбы нынешнего розыгрыша турнира выступили против возобновления сезона, сообщает SDNA.
Большинство игроков во время обсуждения с представителями баскетбольной Евролиги судьбы нынешнего розыгрыша турнира выступили против возобновления сезона, сообщает SDNA.
Видеоконференция игроков и Евролиги состоялась в субботу. В ней участвовали 36 игроков, были представлены все 18 команд турнира.
Баскетболисты объяснили свою позицию обеспокоенностью ситуацией с коронавирусом, которая в разных странах отличается, а также вероятностью травм
Решение о продлении или официальном завершении сезона будет принято 25 мая.