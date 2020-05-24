Баскетбольная Евролига обсудила с капитанами команд варианты возобновления сезона

Евролига была прервана в марте из-за пандемии коронавируса. Руководство турнира примет окончательное решение возможности возобновления сезона на совете организации 25 мая.
«Накануне мы провели встречу с капитанами всех 18 команд Евролиги, на которой объяснили ситуацию на настоящий момент и сценарии, которые мы разработали в преддверии предстоящего совета. Встреча носила информативный характер», — рассказали в пресс-службе.
Ранее руководитель новостного баскетбольного портала Sportando Эмилиано Карчиа сообщил, что большинство клубов и игроков высказались против возобновления сезона.
Евролига прервана после 28 матчей регулярного чемпионата из 34. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит». Единая лига ВТБ возобновлена не будет.