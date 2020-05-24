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12:57 (мск), источник: ТАСС

Баскетбольная Евролига обсудила с капитанами команд варианты возобновления сезона

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство баскетбольной Евролиги изложило разработанные сценарии окончания сезона капитанам команд. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Евролиги.

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Источник: AP 2020

Евролига была прервана в марте из-за пандемии коронавируса. Руководство турнира примет окончательное решение возможности возобновления сезона на совете организации 25 мая.

«Накануне мы провели встречу с капитанами всех 18 команд Евролиги, на которой объяснили ситуацию на настоящий момент и сценарии, которые мы разработали в преддверии предстоящего совета. Встреча носила информативный характер», — рассказали в пресс-службе.

Ранее руководитель новостного баскетбольного портала Sportando Эмилиано Карчиа сообщил, что большинство клубов и игроков высказались против возобновления сезона.

Евролига прервана после 28 матчей регулярного чемпионата из 34. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит». Единая лига ВТБ возобновлена не будет.

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