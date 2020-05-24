СМИ: ЦСКА и «Химки» выступили против возобновления сезона баскетбольной Евролиги

Источник: РИА "Новости"

Евролига была прервана в марте из-за пандемии коронавируса. Руководство турнира примет окончательное решение возможности возобновления сезона на совете организации 25 мая.

По информации Карчиа, среди 11 клубов Евролиги, имеющих лицензию категории А и право влиять на возобновление сезона, помимо ЦСКА, против возобновления сезона выступили «Милан», «Панатинаикос», «Олимпиакос» и «Фенербахче». За продолжение турнира выступают «Эфес», «Маккаби», «Реал» и «Барселона», решение двух других команд остается неизвестным.

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Среди остальных команд, не имеющих лицензию категории А, против возобновления выступили подмосковные «Химки» и ряд других клубов. Если шесть из 11 клубов с лицензией категории А проголосуют против продолжения соревнования, турнир будет досрочно завершен.

Ранее Карчиа сообщил, что большинство игроков, принимавших участие в видеоконференции с руководством Евролиги, отказалось от идеи продолжения турнира.