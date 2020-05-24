В ЦСКА опровергли информацию, что клуб выступил против доигровки сезона Евролиги

В ЦСКА опровергли информацию, что клуб выступил против доигровки сезона Евролиги

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин опроверг информацию, что клуб выступил против доигровки сезона баскетбольной Евролиги. Об этом он заявил ТАСС.