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16:08 (мск), источник: ТАСС

В ЦСКА опровергли информацию, что клуб выступил против доигровки сезона Евролиги

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин опроверг информацию, что клуб выступил против доигровки сезона баскетбольной Евролиги. Об этом он заявил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее руководитель баскетбольного портала Sportando Эмилиано Карчиа сообщил, что ЦСКА, «Химки» и еще ряд клубов выступили против доигровки сезона. Руководство турнира примет окончательное решение возможности возобновления сезона на совете организации 25 мая.

«Раньше модное ныне слово “инсайдер” называлось ярче — сплетник. Но смысл деятельности остается прежним», — сказал Ватутин.

Евролига прервана из-за коронавируса после 28 матчей регулярного чемпионата из 34. Из российских команд в турнире также принимает участие санкт-петербургский «Зенит». ЦСКА является действующим чемпионом турнира.

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