В ЦСКА опровергли информацию, что клуб выступил против доигровки сезона Евролиги

Ранее руководитель баскетбольного портала Sportando Эмилиано Карчиа сообщил, что ЦСКА, «Химки» и еще ряд клубов выступили против доигровки сезона. Руководство турнира примет окончательное решение возможности возобновления сезона на совете организации 25 мая.
«Раньше модное ныне слово “инсайдер” называлось ярче — сплетник. Но смысл деятельности остается прежним», — сказал Ватутин.
Евролига прервана из-за коронавируса после 28 матчей регулярного чемпионата из 34. Из российских команд в турнире также принимает участие санкт-петербургский «Зенит». ЦСКА является действующим чемпионом турнира.