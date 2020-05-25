СМИ: Сезон баскетбольной Евролиги завершен досрочно

Источник: AP 2020

Совет Евролиги прошел в понедельник. Также отмечается, что принято решение досрочно завершить сезон Еврокубка, второго по значимости европейского турнира.

Ранее издание sdna.gr сообщило, что президент Евролиги Жорди Бертомеу предложил досрочно завершить текущий сезон. Он подчеркнул, что игрокам могут грозить серьезные травмы, и что план возобновления турнира не может быть реализован из-за ряда обстоятельств.

Евролига была прервана в марте из-за пандемии коронавируса. Руководство турнира примет окончательное решение по поводу нынешнего сезона на совете организации, который проходит в понедельник. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит». Турнир был прерван после 28 матчей регулярного чемпионата из 34 запланированных. Впервые в истории Евролига может быть не доиграна — турнир проводится с 1958 года.

Еврокубок был приостановлен на стадии четвертьфиналов. В турнире выступает казанский УНИКС, который в четвертьфинале должен был встретиться с сербским «Партизаном».

В понедельник должно состояться заседание исполнительных акционеров Евролиги, которыми являются президент Евролиги и 11 лицензированных клубов («Реал», «Барселона», «Баскония», «Панатинаикос», «Олимпиакос», «Фенербахче», «Анадолу Эфес», ЦСКА, «Маккаби», «Милан» и «Жальгирис»). На этом заседание будет предложено решение о завершении или продолжении турнира. Данное решение после его обнародования должно быть ратифицировано ассамблеей, которая состоится также в понедельник, решение о ратификации будет приниматься большинством голосов.

Ранее испанское издание AS сообщало, у руководства Евролиги был план доиграть сезон, проведя все оставшиеся матчи регулярного чемпионата и плей-офф с 4 по 26 июля либо в Белграде (Сербия), либо в Каунасе и Вильнюсе (Латвия). Сообщается, что в понедельник клубы отклонили этот вариант продолжения сезона.