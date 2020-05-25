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14:13 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Сезон баскетбольной Евролиги завершен досрочно

ТАСС, 25 мая. Руководство баскетбольной Евролиги приняло решение досрочно завершить сезон. Об этом в своем Twitter сообщил руководитель баскетбольного портала Sportando Эмилиано Карчиа.

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Источник: AP 2020

Совет Евролиги прошел в понедельник. Также отмечается, что принято решение досрочно завершить сезон Еврокубка, второго по значимости европейского турнира.

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Ранее издание sdna.gr сообщило, что президент Евролиги Жорди Бертомеу предложил досрочно завершить текущий сезон. Он подчеркнул, что игрокам могут грозить серьезные травмы, и что план возобновления турнира не может быть реализован из-за ряда обстоятельств.

Евролига была прервана в марте из-за пандемии коронавируса. Руководство турнира примет окончательное решение по поводу нынешнего сезона на совете организации, который проходит в понедельник. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит». Турнир был прерван после 28 матчей регулярного чемпионата из 34 запланированных. Впервые в истории Евролига может быть не доиграна — турнир проводится с 1958 года.

Еврокубок был приостановлен на стадии четвертьфиналов. В турнире выступает казанский УНИКС, который в четвертьфинале должен был встретиться с сербским «Партизаном».

В понедельник должно состояться заседание исполнительных акционеров Евролиги, которыми являются президент Евролиги и 11 лицензированных клубов («Реал», «Барселона», «Баскония», «Панатинаикос», «Олимпиакос», «Фенербахче», «Анадолу Эфес», ЦСКА, «Маккаби», «Милан» и «Жальгирис»). На этом заседание будет предложено решение о завершении или продолжении турнира. Данное решение после его обнародования должно быть ратифицировано ассамблеей, которая состоится также в понедельник, решение о ратификации будет приниматься большинством голосов.

Ранее испанское издание AS сообщало, у руководства Евролиги был план доиграть сезон, проведя все оставшиеся матчи регулярного чемпионата и плей-офф с 4 по 26 июля либо в Белграде (Сербия), либо в Каунасе и Вильнюсе (Латвия). Сообщается, что в понедельник клубы отклонили этот вариант продолжения сезона.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 5,3 млн человек, более 343 тыс. умерли.

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