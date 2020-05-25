СМИ: Сезон баскетбольной Евролиги завершен досрочно
ТАСС, 25 мая. Руководство баскетбольной Евролиги приняло решение досрочно завершить сезон. Об этом в своем Twitter сообщил руководитель баскетбольного портала Sportando Эмилиано Карчиа.
ТАСС, 25 мая. Руководство баскетбольной Евролиги приняло решение досрочно завершить сезон. Об этом в своем Twitter сообщил руководитель баскетбольного портала Sportando Эмилиано Карчиа.
Совет Евролиги прошел в понедельник. Также отмечается, что принято решение досрочно завершить сезон Еврокубка, второго по значимости европейского турнира.
Ранее издание sdna.gr сообщило, что президент Евролиги Жорди Бертомеу предложил досрочно завершить текущий сезон. Он подчеркнул, что игрокам могут грозить серьезные травмы, и что план возобновления турнира не может быть реализован
Евролига была прервана в марте
Еврокубок был приостановлен на стадии четвертьфиналов. В турнире выступает казанский УНИКС, который в четвертьфинале должен был встретиться с сербским «Партизаном».
В понедельник должно состояться заседание исполнительных акционеров Евролиги, которыми являются президент Евролиги и 11 лицензированных клубов («Реал», «Барселона», «Баскония», «Панатинаикос», «Олимпиакос», «Фенербахче», «Анадолу Эфес», ЦСКА, «Маккаби», «Милан» и «Жальгирис»). На этом заседание будет предложено решение о завершении или продолжении турнира. Данное решение после его обнародования должно быть ратифицировано ассамблеей, которая состоится также в понедельник, решение о ратификации будет приниматься большинством голосов.
Ранее испанское издание AS сообщало, у руководства Евролиги был план доиграть сезон, проведя все оставшиеся матчи регулярного чемпионата и
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 5,3 млн человек, более 343 тыс. умерли.