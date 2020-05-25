Баскетбольная Евролига объявила о досрочном завершении сезона
ТАСС, 25 мая. Сезон-2019/20 баскетбольной Евролиги не будет доигран
ТАСС, 25 мая. Сезон-2019/20 баскетбольной Евролиги не будет доигран
Евролига была прервана после 28 туров регулярного чемпионата из 34. Из российских команд в турнире принимали участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные «Химки» и
«Без сомнения, это самое трудное решение, которое нам пришлось принять за 20-летнюю историю, — заявил президент Евролиги Жорди Бертомеу. — По независящим от нас причинам мы были вынуждены прервать самый успешный и захватывающий сезон в истории баскетбола в Европе. Два с половиной месяца все заинтересованные стороны лиги сохраняли решимость, но так и не нашли возможность, чтобы провести полный и уникальный сезон для наших болельщиков, чья страсть является движущей силой всех наших усилий».
«Очевидно, у нас было много мотивов возобновить сезон-2019−20, но в такой исключительной ситуации мы должны отложить все прочие интересы на второй план, отдав приоритет сохранению здоровья людей — здоровью наших игроков, наших тренеров, наших судей, сотрудников наших клубов и всей лиги, персонала наших вещателей и всех их семьей», — добавил Бертомеу.
Впервые в истории Евролига не будет доиграна — турнир проводится с 1958 года. В следующем сезоне Евролиги примут участие те же 18 команд, в числе которых будут и три российских клуба: ЦСКА, «Химки» и «Зенит». Также сообщается, что всем четвертьфиналистам нынешнего сезона Еврокубка гарантировано участие в турнире в следующем сезоне, поэтому в Еврокубке вновь выступит УНИКС. Новый сезон в Евролиге и Еврокубке планируется начать 1 октября и 30 сентября 2020 года соответственно.
До лета 2000 года Евролига называлась Кубком европейских чемпионов и проводилась под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA).
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 5,3 млн человек, более 343 тыс. умерли.