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14:40 (мск), источник: ТАСС

Баскетбольная Евролига объявила о досрочном завершении сезона

ТАСС, 25 мая. Сезон-2019/20 баскетбольной Евролиги не будет доигран из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Евролига была прервана после 28 туров регулярного чемпионата из 34. Из российских команд в турнире принимали участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит». Также принято решение досрочно завершить сезон Еврокубка, второго по значимости европейского турнира, где на стадии четвертьфинала казанский УНИКС должен был сыграть с сербским «Партизаном». В обоих турнирах не будут определены победители.

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«Без сомнения, это самое трудное решение, которое нам пришлось принять за 20-летнюю историю, — заявил президент Евролиги Жорди Бертомеу. — По независящим от нас причинам мы были вынуждены прервать самый успешный и захватывающий сезон в истории баскетбола в Европе. Два с половиной месяца все заинтересованные стороны лиги сохраняли решимость, но так и не нашли возможность, чтобы провести полный и уникальный сезон для наших болельщиков, чья страсть является движущей силой всех наших усилий».

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«Очевидно, у нас было много мотивов возобновить сезон-2019−20, но в такой исключительной ситуации мы должны отложить все прочие интересы на второй план, отдав приоритет сохранению здоровья людей — здоровью наших игроков, наших тренеров, наших судей, сотрудников наших клубов и всей лиги, персонала наших вещателей и всех их семьей», — добавил Бертомеу.

Впервые в истории Евролига не будет доиграна — турнир проводится с 1958 года. В следующем сезоне Евролиги примут участие те же 18 команд, в числе которых будут и три российских клуба: ЦСКА, «Химки» и «Зенит». Также сообщается, что всем четвертьфиналистам нынешнего сезона Еврокубка гарантировано участие в турнире в следующем сезоне, поэтому в Еврокубке вновь выступит УНИКС. Новый сезон в Евролиге и Еврокубке планируется начать 1 октября и 30 сентября 2020 года соответственно.

История Евролиги

До лета 2000 года Евролига называлась Кубком европейских чемпионов и проводилась под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA). Из-за конфликта между FIBA и организаторами соревнования с сезона-2000/01 стали проводиться два независимых турнира — Суперлига FIBA и Евролига УЛЕБ. С сезона-2008/09 FIBA и организаторы Евролиги пришли к соглашению, Евролига стала снова считаться главным клубным турниром на континенте.

Наиболее титулованным клубом Евролиги (с учетом сезонов до 2000 года) является испанский клуб «Реал» (Мадрид), который десять раз выигрывал турнир. ЦСКА побеждал восемь раз и занимает второе место по количеству титулов. Тройку замыкает израильский «Маккаби» из Тель-Авива — шесть побед.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 5,3 млн человек, более 343 тыс. умерли.

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