Специальное утешение: Россия сохранила три клуба в Евролиге

Источник: euroleague.net

Совет акционеров Евролиги принял решение не доигрывать сезон-2019/20. Определение победителей по итогам 26 сыгранных туров проводиться не будет. Клубы, выступавшие в сезоне-2019/20, сохраняют свои места в турнире на будущий год. Это означает, что в Евролиге-2020/21 снова будут представлены три российских команды — ЦСКА, «Химки» и «Зенит». В Еврокубке свое место точно сохранит УНИКС. «Известия» обсудили эти решения с представителями отечественных топ-клубов.

Сохранить состав

Следующий сезон Евролиги начнется 1 октября, Еврокубка — 30 сентября. При подготовке российским клубам предстоят серьезные вызовы — им придется пережить турбулентность рынков, экономический кризис, также высок риск проведения матчей без зрителей.

Для «Химок» решение руководства Евролиги имело важнейшее значение. У клуба нет лицензии А, поэтому его участие в турнире, несмотря на высокие промежуточные результаты, было под вопросом. Сейчас же желто-синие могут начать формировать бюджет и состав на сезон-2020/21. Хотя предстоящее межсезонье в любом случае будет чрезвычайно сложным.

— Страдает бизнес, происходит падение экономики, первая задача государства сейчас — поддержать тех, кто лишился работы, спорт, очевидно, отходит на второй план, — отметил в разговоре с «Известиями» генеральный директор «Химок» Павел Астахов. — В связи с этим клубам будет нелегко формировать бюджет на следующий сезон, суммы новых контрактов игроков могут снизиться. Возможно, «Химкам» будет чуть полегче проходить этот период турбулентности. Ведь нас уже долгие годы поддерживает серьезная компания.

Римас Куртинайтис | Источник: РИА "Новости"

Наставник «Химок» Римас Куртинайтис заявил, что хотел бы сохранить 90% нынешнего состава.

— Я понимаю Римаса, это профессиональный подход, — сказал Павел Астахов. — Каждый год менять по 5−7 игроков — не лучший сценарий, в таком случае тяжело входить в сезон. Поэтому сохранить большинство игроков ростера — приоритетная задача. Если у нас получится это сделать, у «Химок» будут очень хорошие шансы достойно выступить в обоих турнирах. Как сложится на самом деле — пока сложно прогнозировать.

Велика вероятность, что новый сезон также начнется без зрителей. Это лишит клубы возможности продавать билеты, зарабатывать на match day.

— Есть вероятность, что мы будем играть без зрителей до Нового года, — пояснил Павел Астахов. — Плюс болельщики, у которых были абонементы на этот сезон, не смогли посетить примерно половину домашних матчей. В ближайшее время мы проанализируем ситуацию и сделаем так, чтобы они пострадали от всей этой истории меньше всего. Для нас фанаты в приоритете. Поэтому при продлении абонементов мы найдем такой вариант, который устроит всех.

Действующий победитель турнира ЦСКА также продолжит работу по комплектации команды на следующий год.

Димитрис Итудис | Источник: Известия

— Сегодня печальный день для Евролиги и баскетбола, — сказал «Известиям» наставник армейцев Димитрис Итудис. — В то же время, считаю, что ответственные лица, с учетом обстоятельств, приняли мудрое решение, которое я полностью поддерживаю. Всем нам нравится соревноваться, хочется короновать чемпиона, но, к сожалению, в этом году чемпион — COVID-19. И чтобы его победить, нужна соответствующая подготовка. Хочу поблагодарить наших владельцев и всех спонсоров, сказать спасибо болельщикам за терпение. Нам потребуется время, чтобы принять все реалии новой эры, осознать ситуацию.

Димитрис Итудис пообещал, что он вместе с гендиректором ЦСКА Андреем Ватутиным создаст максимально сильную команду в имеющихся условиях.

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— Изучим все возможности для этого. Очевидно, что из-за очень длительной паузы предсезонка должна начаться раньше, и наш тренерский штаб примет оптимальное решение по этому вопросу, — сказал он.

Чудо для «Зенита»

Если на момент приостановки Евролиги-2019/20 ЦСКА и «Химки» были в зоне плей-офф, то обладатель wild card (специального приглашения) «Зенит» шел на последнем месте и имел не самые высокие шансы на участие в Евролиге-2020/21. Для этого команде Хавьера Паскуаля надо было выиграть Единую лигу или как минимум дойти до финала турнира, если вторым участником решающей серии стали бы армейцы (имеют лицензию А Евролиги и участвуют в турнире вне зависимости от результатов национального чемпионата).

Достигнуть этой цели «Зениту» было бы непросто, учитывая, что в Единой лиге дела команды также складывались не лучшим образом. Уже в первом раунде плей-офф петербургский клуб мог попасть на фаворитов сезона. Так что решение Евролиги о досрочном завершении чемпионата и сохранении прежнего состава участников турнира — отличная новость для сине-бело-голубых.

Игрок БК ЦСКА Майк Джеймс (справа) и игрок БК «Зенит» Густаво Айон в матче регулярного чемпионата Евролиги между БК ЦСКА и БК «Зенит» | Источник: РИА "Новости"

— Теперь, когда принято решение о завершении сезона и мы знаем, где играем в следующем, можно заняться обоснованием бюджета и приложить все усилия, чтобы сформировать конкурентоспособную команду, — поделился с «Известиями» генеральный директор «Зенита» Александр Церковный. — Мы получили отличный опыт в этом сезоне, провели работу над ошибками и сделали необходимые выводы. Однако при этом нужно понимать общую экономическую ситуацию и быть реалистами.

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В команде теперь точно останется титулованный тренер Хавьер Паскуаль, пришедший в команду в середине февраля 2020 года.

Александр Церковный отметил, что болельщикам, купившим абонементы на все игры Евролиги-2019/20, будут сделаны дополнительные скидки на новый сезон евротурнира.

— Мы по-особому относимся к владельцам абонементов и ставим задачу, чтобы с каждым сезоном их было как можно больше. Поэтому обязательно будем учитывать досрочное окончание этого сезона и постараемся никого не расстроить из этой особой категории болельщиков. Будут дополнительные скидки и не только, — добавил он.

В Еврокубке-2020/21 точно выступят восемь клубов, которые квалифицировались в четвертьфинал нынешнего розыгрыша (УНИКС, «Монако», «Партизан», «Промитеас», «Виртус», «Тофаш», «Венеция», «Уникаха»). Остальные 16 мест будут распределены по итогам национальных чемпионатов. Окончательный список участников одобрит совет акционеров.

Димитрис Прифтис | Источник: РИА "Новости"

УНИКС на регулярной основе выступает в Еврокубке. За последние десять лет казанцы семь раз участвовали в турнире (еще три сезона — в Евролиге). В 2011 году российский клуб выиграл трофей, а спустя три года дошел до финала.

— Конечно, нам бы хотелось вернуться в Евролигу, и судя по тому, как складывался сезон, мы вполне могли отобраться туда по спортивному принципу — через Еврокубок или Единую лигу, — сказал «Известиям» президент УНИКСа Евгений Богачев. — Но пандемия коронавируса внесла коррективы в планы всех команд, и доиграть оба еврокубка этим летом было бы проблематично. Поэтому мы понимаем и согласны с решением Евролиги. Постараемся сохранить боеспособный состав и тренерский штаб на сезон-2020/21 и вновь бороться за самые высокие места во всех турнирах.