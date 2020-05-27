Владимир Веремеенко остается в «Цмокi-Мiнск»

Владимир Веремеенко, которому сейчас 35 лет, перешел в «Цмокi» в сентябре 2019 года и провел 16 матчей в Единой лиге ВТБ, а в Кубке ФИБА-Европа сыграл 11 встреч.

По мнению главного тренера «драконов» Ростислава Вергуна, Владимир Веремеенко внес большой вклад в игру команды и стал одним из лидеров не только на площадке, но и за ее пределами, помогая становлению молодых баскетболистов.