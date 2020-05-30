MVP «Финала четырех» Евролиги — 2017 Юдо может перейти в ЦСКА

«Насколько я знаю, ты собираешься в ЦСКА», — ответил Иглз на сообщение Юдо, в котором тот намекнул на переход в другой клуб.

Юдо и Иглз играли за «Юту» в период с 2017 по 2019 год. Юдо был выбран на драфте НБА 2010 года клубом «Голден Стэйт» под общим шестым номером, он также выступал за «Милуоки», «Лос-Анджелес Клипперс», израильский «Бней Герцлия» и турецкий «Фенербахче», с которым в 2017 году выиграл Евролигу, получив приз самому ценному игроку (MVP) «Финала четырех». Прошедший сезон 33-летний американский центровой провел за китайский «Бэйцзин».