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12:09 (мск), источник: ТАСС

MVP «Финала четырех» Евролиги — 2017 Юдо может перейти в ЦСКА

ТАСС, 30 мая. Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта» Джо Иглз заявил, что его бывший партнер по команде Экпе Юдо близок к переходу в московский ЦСКА. Об этом Иглз написал в своем Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

«Насколько я знаю, ты собираешься в ЦСКА», — ответил Иглз на сообщение Юдо, в котором тот намекнул на переход в другой клуб.

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Юдо и Иглз играли за «Юту» в период с 2017 по 2019 год. Юдо был выбран на драфте НБА 2010 года клубом «Голден Стэйт» под общим шестым номером, он также выступал за «Милуоки», «Лос-Анджелес Клипперс», израильский «Бней Герцлия» и турецкий «Фенербахче», с которым в 2017 году выиграл Евролигу, получив приз самому ценному игроку (MVP) «Финала четырех». Прошедший сезон 33-летний американский центровой провел за китайский «Бэйцзин».

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