ЦСКА подписал новый трехлетний контракт с защитником Джеймсом
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал контракт на три года с американским защитником Майком Джеймсом, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал контракт на три года с американским защитником Майком Джеймсом, сообщили РИА Новости в
Джеймс играет за ЦСКА с 2019 года. 29-летний американец занял третье место в досрочно завершенном
В сезоне-2018/19 Джеймс, выступая за итальянский «Милан», завоевал приз имени Альфонсо Форда (лучшему снайперу Евролиги). Сезон-2017/18 игрок провел в НБА, выступая за «Финикс» и «Новый Орлеан».