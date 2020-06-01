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10:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА подписал новый трехлетний контракт с защитником Джеймсом

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал контракт на три года с американским защитником Майком Джеймсом, сообщили РИА Новости в пресс-службе армейцев.

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Источник: РИА "Новости"

Джеймс играет за ЦСКА с 2019 года. 29-летний американец занял третье место в досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса сезоне Евролиги по результативности (21,1 очка в среднем за игру) и эффективности (20,9 балла).

Во время загрузки произошла ошибка.

В сезоне-2018/19 Джеймс, выступая за итальянский «Милан», завоевал приз имени Альфонсо Форда (лучшему снайперу Евролиги). Сезон-2017/18 игрок провел в НБА, выступая за «Финикс» и «Новый Орлеан».

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