«Милан» объявил о подписании контракта с бывшим баскетболистом ЦСКА Хайнсом
ТАСС, 3 июня. Итальянский баскетбольный клуб «Милан» подписал контракт с американским центровым Кайлом Хайнсом. Об этом сообщает
ТАСС, 3 июня. Итальянский баскетбольный клуб «Милан» подписал контракт с американским центровым Кайлом Хайнсом. Об этом сообщает
Соглашение между итальянским клубом и 33-летним баскетболистом рассчитано на два года. Ранее в среду было объявлено, что Хайнс покинул московский ЦСКА, за который он выступал с 2013 года.
«Я взволнован возможностью присоединиться к команде с такой историей и с нетерпением жду возможности привести клуб к новым победам, — заявил Хайнс. — Моя семья и я не можем дождаться, когда Милан станет нашим новым домом и начнется наше путешествие с новой командой».
В сезоне-2018/19 Хайнс стал капитаном армейского клуба. До этого центровой играл за греческий «Олимпиакос», немецкий «Бамберг» и итальянский «Вероли». Хайнс является четырехкратным победителем Евролиги (по два раза с ЦСКА и «Олимпиакосом») и лучшим игроком турнира по подборам в нападении (516) по итогам десятилетия, дважды в составе ЦСКА он признавался лучшим оборонительным игроком Евролиги. Шесть раз баскетболист становился чемпионом Единой лиги ВТБ.
Баскетбольный клуб «Милан» основан в 1930 году. Он 28 раз становился чемпионом Италии и трижды выигрывал Евролигу (1966, 1987, 1988).