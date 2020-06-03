«Милан» объявил о подписании контракта с бывшим баскетболистом ЦСКА Хайнсом

Соглашение между итальянским клубом и 33-летним баскетболистом рассчитано на два года. Ранее в среду было объявлено, что Хайнс покинул московский ЦСКА, за который он выступал с 2013 года.

«Я взволнован возможностью присоединиться к команде с такой историей и с нетерпением жду возможности привести клуб к новым победам, — заявил Хайнс. — Моя семья и я не можем дождаться, когда Милан станет нашим новым домом и начнется наше путешествие с новой командой».

В сезоне-2018/19 Хайнс стал капитаном армейского клуба. До этого центровой играл за греческий «Олимпиакос», немецкий «Бамберг» и итальянский «Вероли». Хайнс является четырехкратным победителем Евролиги (по два раза с ЦСКА и «Олимпиакосом») и лучшим игроком турнира по подборам в нападении (516) по итогам десятилетия, дважды в составе ЦСКА он признавался лучшим оборонительным игроком Евролиги. Шесть раз баскетболист становился чемпионом Единой лиги ВТБ.