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14:00 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Химки» заинтересованы в подписании контракта с бывшим игроком НБА Уильямсом

ТАСС, 7 июня. Форвард турецкого баскетбольного клуба «Фенербахче» Деррик Уильямс может перейти в подмосковные «Химки». Об этом сообщает gazzetta.gr.

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Источник: РИА "Новости"

По данным издания, 29-летний американец в ближайшее время покинет «Фенербахче» в связи с окончанием контракта. К Уильямсу также проявляет интерес итальянский «Милан».

Уильямс в 2011 году был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесотой» в первом раунде под общим вторым номером. Помимо «Миннесоты», в НБА он выступал за «Сакраменто», «Нью-Йорк Никс», «Майами», «Кливленд» и «Лос-Анджелес Лейкерс», в общей сложности проведя 428 игр в лиге и набирая в среднем за матч 8,9 очка и делая 4,0 подбора.

В сезоне-2018/19 Уильямс выступал за мюнхенскую «Баварию», с которой выиграл чемпионат Германии. Летом 2019 года он перешел в «Фенербахче». В минувшем сезоне Евролиги, завершенном досрочно из-за пандемии коронавируса, Уильямс провел 28 матчей за турецкий клуб, набирая 11,3 очка и делая 3,2 подбора в среднем за игру.

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