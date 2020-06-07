СМИ: «Химки» заинтересованы в подписании контракта с бывшим игроком НБА Уильямсом

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, 29-летний американец в ближайшее время покинет «Фенербахче» в связи с окончанием контракта. К Уильямсу также проявляет интерес итальянский «Милан».

Уильямс в 2011 году был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесотой» в первом раунде под общим вторым номером. Помимо «Миннесоты», в НБА он выступал за «Сакраменто», «Нью-Йорк Никс», «Майами», «Кливленд» и «Лос-Анджелес Лейкерс», в общей сложности проведя 428 игр в лиге и набирая в среднем за матч 8,9 очка и делая 4,0 подбора.