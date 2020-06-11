Американский баскетболист Кристофер Клайберн стал игроком «Цмокi-Мiнск»

Профессиональную карьеру новобранец чемпионов Беларуси начал в команде университета Невады, в которой отыграл три сезона. Прошлый сезон Кристофер Клайберн провел в польском клубе «Астория Быдгощ», в среднем набирая 15,3 очка и делая 4,6 подбора за одну игру. 24-летний Кристофер Клайберн является младшим братом звезды победителя Евролиги московского ЦСКА Уилла Клайберна. По мнению главного тренера минских «драконов» Ростислава Вергуна, новичок команды полон желания сделать новый шаг в своей карьере и помочь минчанам добиться хороших результатов в новом сезоне.