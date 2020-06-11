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11 июня, источник: БЕЛТА

Американский баскетболист Кристофер Клайберн стал игроком «Цмокi-Мiнск»

11 июня, /Корр. БЕЛТА/. Американский баскетболист Кристофер Клайберн подписал контракт с «Цмокi-Мiнск», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Профессиональную карьеру новобранец чемпионов Беларуси начал в команде университета Невады, в которой отыграл три сезона. Прошлый сезон Кристофер Клайберн провел в польском клубе «Астория Быдгощ», в среднем набирая 15,3 очка и делая 4,6 подбора за одну игру. 24-летний Кристофер Клайберн является младшим братом звезды победителя Евролиги московского ЦСКА Уилла Клайберна. По мнению главного тренера минских «драконов» Ростислава Вергуна, новичок команды полон желания сделать новый шаг в своей карьере и помочь минчанам добиться хороших результатов в новом сезоне.

На этой неделе контракт с «Цмокамi» подписал 24-летний центровой сборной Латвии Клавс Чаверс, игравший в рижском ВЭФе, «Вентспилсе», испанском клубе «Гран-Канария» и турецком «Генчлике».

Ранее контракты с минскими «драконами» продлили белорусские баскетболисты Владимир Веремеенко, Алексей Тростенецкий, Евгений Белянков и Андрей Стабровский. А вот Виталий Лютыч решил покинуть Минск, перейдя в клуб российской суперлиги «Самару».

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