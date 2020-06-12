Илона Корстин: Планируем начать сезон пораньше, в конце сентября
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о предполагаемых датах начала нового сезона турнира.
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о предполагаемых датах начала нового сезона турнира.
— Мы работаем над новым календарем, но для того, чтобы сказать точные даты, нам нужно получить официальный календарь ФИБА и Евролиги, он будет в середине июня. Примерно могу сказать, что мы планируем начать сезон пораньше, чем в предыдущие годы, в конце сентября. Мы бы очень хотели, чтобы сезон начался с полными трибунами, с болельщиками, но не могу сказать, что будет через несколько месяцев. Мы следим за ситуацией и будем внимательно следовать указаниям касательно безопасности всех людей, кто будет присутствовать на матче. Одна из идей, если зрителей не допустят на трибуны, во время первого матча,
Напомним, что сезон-2019/20 Единой лиги был завершен досрочно без определения чемпиона