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09:44 (мск), источник: Матч ТВ

Илона Корстин: Планируем начать сезон пораньше, в конце сентября

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о предполагаемых датах начала нового сезона турнира.

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Источник: РИА "Новости"

— Мы работаем над новым календарем, но для того, чтобы сказать точные даты, нам нужно получить официальный календарь ФИБА и Евролиги, он будет в середине июня. Примерно могу сказать, что мы планируем начать сезон пораньше, чем в предыдущие годы, в конце сентября. Мы бы очень хотели, чтобы сезон начался с полными трибунами, с болельщиками, но не могу сказать, что будет через несколько месяцев. Мы следим за ситуацией и будем внимательно следовать указаниям касательно безопасности всех людей, кто будет присутствовать на матче. Одна из идей, если зрителей не допустят на трибуны, во время первого матча, матча-открытия — большой экран на паркинге, пригласить болельщиков на своих автомобилях, чтобы они смотрели матч на экране. До 15 июня клубы должны нам отправить заявки на участие в следующем сезоне, от большинства клубов мы заявки уже получили, — сказала Корстин в эфире программы «Все на Матч!».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что сезон-2019/20 Единой лиги был завершен досрочно без определения чемпиона из-за пандемии коронавируса.

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