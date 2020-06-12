Илона Корстин: Планируем начать сезон пораньше, в конце сентября

— Мы работаем над новым календарем, но для того, чтобы сказать точные даты, нам нужно получить официальный календарь ФИБА и Евролиги, он будет в середине июня. Примерно могу сказать, что мы планируем начать сезон пораньше, чем в предыдущие годы, в конце сентября. Мы бы очень хотели, чтобы сезон начался с полными трибунами, с болельщиками, но не могу сказать, что будет через несколько месяцев. Мы следим за ситуацией и будем внимательно следовать указаниям касательно безопасности всех людей, кто будет присутствовать на матче. Одна из идей, если зрителей не допустят на трибуны, во время первого матча, матча-открытия — большой экран на паркинге, пригласить болельщиков на своих автомобилях, чтобы они смотрели матч на экране. До 15 июня клубы должны нам отправить заявки на участие в следующем сезоне, от большинства клубов мы заявки уже получили, — сказала Корстин в эфире программы «Все на Матч!».