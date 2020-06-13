Календарь нового сезона Евролиги и Еврокубка должен быть представлен в конце июня

Сезон-2019/20 Евролиги не был доигран из-за пандемии коронавируса. Сезон был прерван после 28 туров регулярного чемпионата из 34. Это был первый случай в истории Евролиги, которая проводится с 1958 года, когда турнир не был доигран.

«Новый сезон планируется начать 30 сентября. Сейчас мы ведем работу над календарем как Евролиги, так и Еврокубка, — сказали в пресс-службе. — Предположительно, календарь будет полностью готов и представлен к концу июня — началу июля».

В следующем сезоне Евролиги примут участие те же 18 команд, в числе которых будут и три российских клуба: московский ЦСКА, подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит».