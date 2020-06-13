Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Алавес
Футбол. Зарубежный
16:00
Неман
Смолевичи
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Падерборн
Вердер
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
18:00
Торпедо-БелАЗ
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:00
Динамо Мн
Славия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Леганес
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
23:00
Мальорка
Барселона
Все события
Фоторепортажи
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
12Испанский футбол вернулся! Севильское дерби сыграли без зрителей
13:33 (мск), источник: ТАСС

Календарь нового сезона Евролиги и Еврокубка должен быть представлен в конце июня

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Календарь сезона-2020/21 баскетбольных Евролиги и Еврокубка будет полностью готов к концу июня — началу июля. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Евролиги.

Наверх

Сезон-2019/20 Евролиги не был доигран из-за пандемии коронавируса. Сезон был прерван после 28 туров регулярного чемпионата из 34. Это был первый случай в истории Евролиги, которая проводится с 1958 года, когда турнир не был доигран.

«Новый сезон планируется начать 30 сентября. Сейчас мы ведем работу над календарем как Евролиги, так и Еврокубка, — сказали в пресс-службе. — Предположительно, календарь будет полностью готов и представлен к концу июня — началу июля».

В следующем сезоне Евролиги примут участие те же 18 команд, в числе которых будут и три российских клуба: московский ЦСКА, подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит».

В Еврокубке Россию также представят три клуба.

 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
Это’О считает, что Месси должен играть до 70 лет
«Ювентус» намерен продать полузащитника из-за его зарплаты
«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Леванте» в примере
Роналду промахнулся с пенальти впервые за 509 дней
Боец Агапова: Выйти замуж за человека из СНГ опасно для жизни
СМИ: «Зенит» заинтересован в приобретении игрока «Ривер Плейта»
Клуб Серии A намерен подать в суд на Балотелли
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь