ЦСКА и еще девять клубов поддержали Евролигу после заявления главы «Панатинаикоса»

Источник: РИА "Новости"

Во вторник Яннакопулос объявил о готовности продать клуб за €25 млн, а также выступил с критикой Евролиги. В четверг он заявил о намерении клуба выйти из состава участников Евролиги, в пятницу клуб потребовал от Евролиги выплат по задолженностям за прошедший сезон, который был досрочно завершен.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--391293a63725c2a35810" data-vnd="391293a63725c2a35810" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=391293a63725c2a35810" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В поддержку Евролиги, помимо армейцев, выступили «Анадолу Эфес» (Турция), «Милан» (Италия), «Барселона» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Баскония» (Испания), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Олимпиакос» (Греция), «Реал» (Мадрид, Испания) и «Жальгирис» (Литва).

«В свете недавних заявлений, сделанных господином Димитрисом Яннакопулосом, десять клубов с лицензиями Евролиги желают высказать следующее. Все десять клубов без исключения верили в коллективный проект баскетбольной Евролиги и продолжают верить в него. Клубы остаются едины и сильны все вместе, достигнув успеха благодаря этому единству», — говорится в заявлении клубов.

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В письме отмечаются рост и прогресс Евролиги за последние 20 лет, а также пожелание, чтобы «Панатинаикос», несмотря на заявления Яннакопулоса, продолжил участие в турнире. «Все клубы выражают твердое желание, чтобы афинский “Панатинаикос” продолжил идти по пути Евролиги, потому что клуб был неотъемлемой частью проекта на протяжении последних 19 лет. Однако повторяющиеся серьезные и необоснованные клеветнические заявления господина Яннакопулоса не будут оставлены без реакции. Клубы примут все необходимые меры, чтобы защитить репутацию и целостность общих и индивидуальных ресурсов, а также чтобы убедиться, что клуб полностью соблюдает все обязанности, которые возложил на себя как член группы», — говорится в письме.