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15:37 (мск), источник: ТАСС

Мещеряков: Бюджет БК «Локомотив-Кубань» в предстоящем сезоне существенно не изменится

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бюджет клуба «Локомотив-Кубань» в сезоне-2020/21 существенно не изменится, но строительство молодежного баскетбольного центра в Краснодаре станет серьезной нагрузкой. Об этом ТАСС заявил председатель правления краснодарского клуба Анатолий Мещеряков.

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Источник: РИА "Новости"

Единая лига ВТБ обязует российские клубы открывать бюджеты. Согласно последним опубликованным данным, «Локомотив-Кубань» является четвертым клубом в лиге по величине бюджета (1,3 млрд рублей). РЖД выделяет клубу порядка 700 млн рублей.

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«Надеюсь, в этом году мы закончим строительство молодежного тренировочного центра. Это будет первый баскетбольный центр в стране такого уровня, — сказал Мещеряков. — Бюджет клуба в следующем сезоне существенно не изменится, но с учетом строительства молодежного центра нагрузка [на бюджет] будет существенная. При этом такие инвестиции оправданы. Мы все это делаем зряче, в рамках нашей стратегии развития клуба».

В следующем сезоне «Локомотив-Кубань» будет одним из трех российских клубов во втором по значимости европейском клубном соревновании — Еврокубке.

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