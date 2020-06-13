Мещеряков: Бюджет БК «Локомотив-Кубань» в предстоящем сезоне существенно не изменится

«Надеюсь, в этом году мы закончим строительство молодежного тренировочного центра. Это будет первый баскетбольный центр в стране такого уровня, — сказал Мещеряков. — Бюджет клуба в следующем сезоне существенно не изменится, но с учетом строительства молодежного центра нагрузка [на бюджет] будет существенная. При этом такие инвестиции оправданы. Мы все это делаем зряче, в рамках нашей стратегии развития клуба».