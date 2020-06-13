Мещеряков: Бюджет БК «Локомотив-Кубань» в предстоящем сезоне существенно не изменится

Единая лига ВТБ обязует российские клубы открывать бюджеты. Согласно последним опубликованным данным, «Локомотив-Кубань» является четвертым клубом в лиге по величине бюджета (1,3 млрд рублей). РЖД выделяет клубу порядка 700 млн рублей.
«Надеюсь, в этом году мы закончим строительство молодежного тренировочного центра. Это будет первый баскетбольный центр в стране такого уровня, — сказал Мещеряков. — Бюджет клуба в следующем сезоне существенно не изменится, но с учетом строительства молодежного центра нагрузка [на бюджет] будет существенная. При этом такие инвестиции оправданы. Мы все это делаем зряче, в рамках нашей стратегии развития клуба».
В следующем сезоне «Локомотив-Кубань» будет одним из трех российских клубов во втором по значимости европейском клубном соревновании — Еврокубке.