Богачев: Бюджет БК УНИКС в новом сезоне может быть сокращен на 10−15%

«Мы будем играть в Еврокубке, но целей пока что не ставим никаких. На данный момент много вопросов, в частности по спонсорам. Время непростое, да еще и коронавирус не угасает, но мы ведем работу, — сказал Богачев. — В новом сезоне всем будет тяжело, и мы не исключение, бюджет клуба может быть сокращен на 10−15%, но ясность наступит в июле».