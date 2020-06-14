Богачев: Бюджет БК УНИКС в новом сезоне может быть сокращен на 10−15%

Единая лига ВТБ обязует российские клубы открывать бюджеты. Согласно опубликованным перед началом прошлого сезона данным, УНИКС является пятым клубом в лиге по величине бюджета, который составлял 1,001 млрд рублей.
«Мы будем играть в Еврокубке, но целей пока что не ставим никаких. На данный момент много вопросов, в частности по спонсорам. Время непростое, да еще и коронавирус не угасает, но мы ведем работу, — сказал Богачев. — В новом сезоне всем будет тяжело, и мы не исключение, бюджет клуба может быть сокращен на 10−15%, но ясность наступит в июле».
В следующем сезоне УНИКС будет одним из трех российских клубов во втором по значимости европейском клубном соревновании — Еврокубке.