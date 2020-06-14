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14 июня, источник: ТАСС

Богачев: Бюджет БК УНИКС в новом сезоне может быть сокращен на 10−15%

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бюджет баскетбольного клуба УНИКС в сезоне-2020/21 может быть сокращен на 10−15%, но окончательная ясность наступит в июле. Об этом ТАСС заявил президент казанского клуба Евгений Богачев.

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Источник: РИА "Новости"

Единая лига ВТБ обязует российские клубы открывать бюджеты. Согласно опубликованным перед началом прошлого сезона данным, УНИКС является пятым клубом в лиге по величине бюджета, который составлял 1,001 млрд рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы будем играть в Еврокубке, но целей пока что не ставим никаких. На данный момент много вопросов, в частности по спонсорам. Время непростое, да еще и коронавирус не угасает, но мы ведем работу, — сказал Богачев. — В новом сезоне всем будет тяжело, и мы не исключение, бюджет клуба может быть сокращен на 10−15%, но ясность наступит в июле».

В следующем сезоне УНИКС будет одним из трех российских клубов во втором по значимости европейском клубном соревновании — Еврокубке.

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