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14:15 (мск), источник: ТАСС

СМИ: ЦСКА договорился о переходе грузинского баскетболиста Шенгелии

ТАСС, 15 июня. Московский ЦСКА договорился о переходе из испанской «Басконии» грузинского баскетболиста Торнике Шенгелии. Об этом сообщает греческий портал SDNA.

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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, контракт баскетболиста заканчивается в 2022 году, сумма компенсации составляет €1,5 млн, но армейцам удалось ее снизить. Все договоренности с 28-летним форвардом улажены.

В минувшем сезоне Евролиги, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, Шенгелия сыграл в 28 матчах, в среднем набирая 15,9 очков, совершая 5,6 подбора и 2,9 результативных передач за игру. Ранее Шенгелия выступал за испанскую «Валенсию», бельгийский «Шарлеруа», в Национальной баскетбольной ассоциации он представлял «Бруклин» и «Чикаго».

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