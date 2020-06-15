СМИ: ЦСКА договорился о переходе грузинского баскетболиста Шенгелии
ТАСС, 15 июня. Московский ЦСКА договорился о переходе из испанской «Басконии» грузинского баскетболиста Торнике Шенгелии. Об этом сообщает греческий портал SDNA.
ТАСС, 15 июня. Московский ЦСКА договорился о переходе из испанской «Басконии» грузинского баскетболиста Торнике Шенгелии. Об этом сообщает греческий портал SDNA.
По информации издания, контракт баскетболиста заканчивается в 2022 году, сумма компенсации составляет €1,5 млн, но армейцам удалось ее снизить. Все договоренности с 28-летним форвардом улажены.
В минувшем сезоне Евролиги, который был досрочно завершен