«Локомотив-Кубань» и УНИКС примут участие в следующем сезоне баскетбольного Еврокубка
ТАСС, 15 июня. «Локомотив-Кубань» из Краснодара и казанский УНИКС вошли в состав участников сезона-2020/21 баскетбольного Еврокубка. Об этом сообщает
ТАСС, 15 июня. «Локомотив-Кубань» из Краснодара и казанский УНИКС вошли в состав участников сезона-2020/21 баскетбольного Еврокубка. Об этом сообщает
Всего в турнире примут участие 24 команды.
Также был утвержден предварительный календарь на предстоящий сезон и сезон-2021/22. Регулярный чемпионат сезона-2020/21 пройдет с 30 сентября по 16 декабря. Матчи топ-16 будут сыграны с 30 декабря по 3 февраля, четвертьфиналы — со 2 по 10 марта, полуфиналы — с 16 по 24 марта, финальная серия пройдет с 6 по 14 апреля.
Сезон-2019/20 Евролиги и Еврокубка был прерван