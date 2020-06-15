Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Севилья
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Гранада
Футбол. Зарубежный
14.06
Шальке-04
Байер
11
Футбол. Зарубежный
14.06
БАТЭ
Шахтер С
22
Футбол. Зарубежный
14.06
Реал
Эйбар
31
Футбол. Зарубежный
14.06
Реал Сосьедад
Осасуна
11
Все события
Фоторепортажи
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
14Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?
15:40 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив-Кубань» и УНИКС примут участие в следующем сезоне баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 15 июня. «Локомотив-Кубань» из Краснодара и казанский УНИКС вошли в состав участников сезона-2020/21 баскетбольного Еврокубка. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Всего в турнире примут участие 24 команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также был утвержден предварительный календарь на предстоящий сезон и сезон-2021/22. Регулярный чемпионат сезона-2020/21 пройдет с 30 сентября по 16 декабря. Матчи топ-16 будут сыграны с 30 декабря по 3 февраля, четвертьфиналы — со 2 по 10 марта, полуфиналы — с 16 по 24 марта, финальная серия пройдет с 6 по 14 апреля.

Сезон-2019/20 Евролиги и Еврокубка был прерван из-за пандемии коронавируса и досрочно завершен без определения победителя 25 мая.

Читайте также
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
Тарасова оценила назначение Плющенко тренером сборной России
Белоус: Кокорину по силам выступать в клубах пяти ведущих лиг
Участник двух ЧМ по футболу умер из-за коронавируса
Мхитаряна хотят сделать частью громкой сделки «Арсенала»
Целая команда 30-летних игроков не может найти работу в КХЛ
Большая распродажа на AliExpress: огромные скидки почти на все
Российский театр показал «Вишневый сад» в игре Minecraft
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь