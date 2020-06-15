«Локомотив-Кубань» и УНИКС примут участие в следующем сезоне баскетбольного Еврокубка

Также был утвержден предварительный календарь на предстоящий сезон и сезон-2021/22. Регулярный чемпионат сезона-2020/21 пройдет с 30 сентября по 16 декабря. Матчи топ-16 будут сыграны с 30 декабря по 3 февраля, четвертьфиналы — со 2 по 10 марта, полуфиналы — с 16 по 24 марта, финальная серия пройдет с 6 по 14 апреля.