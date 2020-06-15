Только два из трех клубов Единой лиги ВТБ подали заявки на участие в Еврокубке

Источник: РИА "Новости"

«Локомотив-Кубань» из Краснодара и казанский УНИКС вошли в состав участников сезона-2020/21 Еврокубка. Всего в турнире примут участие 24 команды. Ранее Евролига сообщила ТАСС, что в Еврокубке должны сыграть три российских клуба.

«У Единой лиги ВТБ было три места для участия в новом сезоне Еврокубка. Но случилась ситуация, аналогичная прошлому году, — только две команды подали заявки или смогли соответствовать требованиям регламента турнира», — сказали в пресс-службе.

Также был утвержден предварительный календарь на предстоящий сезон и сезон-2021/22. Регулярный чемпионат сезона-2020/21 пройдет с 30 сентября по 16 декабря. Матчи Топ-16 будут сыграны с 30 декабря по 3 февраля, четвертьфиналы — со 2 по 10 марта, полуфиналы — с 16 по 24 марта, финальная серия пройдет с 6 по 14 апреля.