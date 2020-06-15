Единая лига ВТБ получила финансовые гарантии участия от всех 13 клубов

«Все клубы прислали заявки на участие в чемпионате Единой лиги ВТБ в следующем сезоне. Таким образом, подтвердились все участники прошлого сезона. Сейчас мы проверяем документы, чтобы они соответствовали регламенту, и особенное внимание обращаем на финансовые гарантии каждого клуба», — сказал Кущенко.