Матчи квалификации Евробаскета состоятся в ноябре
Матчи квалификации чемпионата Европы 2021 года среди мужчин и женщин состоятся в ноябре, но могут быть перенесены на февраль в случае дальнейших ограничений
Матчи квалификации чемпионата Европы 2021 года среди мужчин и женщин состоятся в ноябре, но могут быть перенесены на февраль в случае дальнейших ограничений
Как отмечается, ноябрьские матчи квалификации женского Евробаскета состоятся по расписанию в ноябре, но если их проведение станет невозможным, то игры будут отложены на февраль 2021 года. В этот период будет сыграно четыре матча в течение 15 дней — с 31 января по 14 февраля.
Если матчи квалификации мужского Евробаскета не смогут состояться согласно расписанию в ноябре, то встречи будут перенесены на февраль. Февральские игры в свою очередь будут отложены до июля 2021 года — в срок между олимпийским отбором и самими Играми в Токио. Решение о проведении матчей квалификации со зрителями, с ограниченным числом или без болельщиков будет приниматься местными властями.
Мужской чемпионат Европы ранее был отложен с 2021 на 2022 год