Матчи квалификации Евробаскета состоятся в ноябре

Как отмечается, ноябрьские матчи квалификации женского Евробаскета состоятся по расписанию в ноябре, но если их проведение станет невозможным, то игры будут отложены на февраль 2021 года. В этот период будет сыграно четыре матча в течение 15 дней — с 31 января по 14 февраля.

Если матчи квалификации мужского Евробаскета не смогут состояться согласно расписанию в ноябре, то встречи будут перенесены на февраль. Февральские игры в свою очередь будут отложены до июля 2021 года — в срок между олимпийским отбором и самими Играми в Токио. Решение о проведении матчей квалификации со зрителями, с ограниченным числом или без болельщиков будет приниматься местными властями.