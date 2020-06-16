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16:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матчи квалификации Евробаскета состоятся в ноябре

Матчи квалификации чемпионата Европы 2021 года среди мужчин и женщин состоятся в ноябре, но могут быть перенесены на февраль в случае дальнейших ограничений из-за коронавируса, сообщается на сайте Международной федерации баскетбола (FIBA).

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Как отмечается, ноябрьские матчи квалификации женского Евробаскета состоятся по расписанию в ноябре, но если их проведение станет невозможным, то игры будут отложены на февраль 2021 года. В этот период будет сыграно четыре матча в течение 15 дней — с 31 января по 14 февраля.

Если матчи квалификации мужского Евробаскета не смогут состояться согласно расписанию в ноябре, то встречи будут перенесены на февраль. Февральские игры в свою очередь будут отложены до июля 2021 года — в срок между олимпийским отбором и самими Играми в Токио. Решение о проведении матчей квалификации со зрителями, с ограниченным числом или без болельщиков будет приниматься местными властями.

Мужской чемпионат Европы ранее был отложен с 2021 на 2022 год из-за переноса на год Олимпийских игр-2020 в Токио. Женский чемпионат Европы состоится в июне 2021 года.

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