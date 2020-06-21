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11:58 (мск), источник: ТАСС

СМИ: ЦСКА проявляет интерес к баскетболисту «Галатасарая» Харрисону

ТАСС, 21 июня. Московский баскетбольный клуб ЦСКА интересуется атакующим защитником турецкого «Галатасарая» американцем Аароном Харрисоном. Об этом сообщает греческий портал SDNA.

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Источник: AP 2020

К 25-летнему баскетболисту также проявляют интерес греческие клубы.

В прошлом сезоне Харрисон в среднем за матч набирал 14,7 очка, делал 3 передачи и 1,4 перехвата.

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