СМИ: ЦСКА проявляет интерес к баскетболисту «Галатасарая» Харрисону
ТАСС, 21 июня. Московский баскетбольный клуб ЦСКА интересуется атакующим защитником турецкого «Галатасарая» американцем Аароном Харрисоном. Об этом сообщает греческий портал SDNA.
ТАСС, 21 июня. Московский баскетбольный клуб ЦСКА интересуется атакующим защитником турецкого «Галатасарая» американцем Аароном Харрисоном. Об этом сообщает греческий портал SDNA.
К 25-летнему баскетболисту также проявляют интерес греческие клубы.
В прошлом сезоне Харрисон в среднем за матч набирал 14,7 очка, делал 3 передачи и 1,4 перехвата.