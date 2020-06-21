Агент Мозгова заявил, что баскетболист не собирается завершать карьеру

Источник: РИА "Новости"

В июле прошлого года Мозгов подписал однолетний контракт с «Химками», с того момента он не сыграл за клуб ни одного матча. В настоящее время 33-летний центровой восстанавливается от повреждения колена, из-за которого не играл с 2018 года.

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«Вопроса такого [завершения карьеры] на повестке нет. Если бы хотел закончить — не делал бы операцию на колене, — сказал Шарифьянов. — Пока рано говорить [о сроках восстановления]. Все прошло успешно, но швы еще даже не сняли, поэтому реабилитация еще не началась».