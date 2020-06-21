Агент Мозгова заявил, что баскетболист не собирается завершать карьеру

В июле прошлого года Мозгов подписал однолетний контракт с «Химками», с того момента он не сыграл за клуб ни одного матча. В настоящее время 33-летний центровой восстанавливается от повреждения колена, из-за которого не играл с 2018 года.
«Вопроса такого [завершения карьеры] на повестке нет. Если бы хотел закончить — не делал бы операцию на колене, — сказал Шарифьянов. — Пока рано говорить [о сроках восстановления]. Все прошло успешно, но швы еще даже не сняли, поэтому реабилитация еще не началась».
Мозгов выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 2010 года, в 2016-м он в составе «Кливленда» стал чемпионом лиги. Летом того же года Мозгов подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на четыре года, за которые должен был получить $64 млн. В 2017 году «Лейкерс» обменяли центрового в «Бруклин», который через сезон отправил его в «Орландо». В «Мэджик» Мозгов не сыграл ни одного матча из-за повреждения колена, по окончании сезона-2018/19 клуб отчислил баскетболиста.