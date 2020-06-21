Баскетболист Бранко Миркович покинул белорусский «Цмоки-Минск»
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сербский баскетболист Бранко Миркович покинул «Цмоки-Минск», сообщает официальный аккаунт белорусского клуба Единой лиги ВТБ в Twitter.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сербский баскетболист Бранко Миркович покинул «Цмоки-Минск», сообщает официальный аккаунт белорусского клуба Единой лиги ВТБ в Twitter.
Как отмечается, 37-летний защитник продолжит карьеру в литовском клубе «Пено Жвайгждес».
Миркович играл за «Цмоки-Минск» с 2013 по 2016 год и вернулся в белорусскую команду летом 2019 года. С 2017 по лето 2019 года защитник играл за эстонский «Калев».