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16:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболист Бранко Миркович покинул белорусский «Цмоки-Минск»

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сербский баскетболист Бранко Миркович покинул «Цмоки-Минск», сообщает официальный аккаунт белорусского клуба Единой лиги ВТБ в Twitter.

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Как отмечается, 37-летний защитник продолжит карьеру в литовском клубе «Пено Жвайгждес».

Миркович играл за «Цмоки-Минск» с 2013 по 2016 год и вернулся в белорусскую команду летом 2019 года. С 2017 по лето 2019 года защитник играл за эстонский «Калев».

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