Бранко Миркович покинул «Цмокi-Мiнск», перейдя в чемпионат Литвы

В первый раз Бранко Миркович пришел в состав минских «драконов» в 2014 году, затем в 2018-м перебрался в эстонский «Калев» из Таллина, а потом вновь играл за чемпионов Беларуси. В минувшем сезоне он провел 19 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем по 11,2 очка за игру.
В нынешнем межсезонье «Цмокi» покинул также Виталий Лютыч, который решил продолжить игровую карьеру в «Самаре», выступающей в российской суперлиге.
Контракты с минскими «драконами» продлили белорусские баскетболисты Владимир Веремеенко, Алексей Тростенецкий, Евгений Белянков и Андрей Стабровский. Новобранцами лучшего белорусского клуба стали американец Кристофер Клайберн и центровой сборной Латвии Клавс Чаверс.