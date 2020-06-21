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21 июня, источник: БЕЛТА

Бранко Миркович покинул «Цмокi-Мiнск», перейдя в чемпионат Литвы

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из лидеров баскетбольного клуба «Цмокi-Мiнск» Бранко Миркович решил сменить команду, перейдя в литовский «Пьено Жвайгждес», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первый раз Бранко Миркович пришел в состав минских «драконов» в 2014 году, затем в 2018-м перебрался в эстонский «Калев» из Таллина, а потом вновь играл за чемпионов Беларуси. В минувшем сезоне он провел 19 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем по 11,2 очка за игру.

В нынешнем межсезонье «Цмокi» покинул также Виталий Лютыч, который решил продолжить игровую карьеру в «Самаре», выступающей в российской суперлиге.

Контракты с минскими «драконами» продлили белорусские баскетболисты Владимир Веремеенко, Алексей Тростенецкий, Евгений Белянков и Андрей Стабровский. Новобранцами лучшего белорусского клуба стали американец Кристофер Клайберн и центровой сборной Латвии Клавс Чаверс.

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