Бранко Миркович покинул «Цмокi-Мiнск», перейдя в чемпионат Литвы

В первый раз Бранко Миркович пришел в состав минских «драконов» в 2014 году, затем в 2018-м перебрался в эстонский «Калев» из Таллина, а потом вновь играл за чемпионов Беларуси. В минувшем сезоне он провел 19 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем по 11,2 очка за игру.