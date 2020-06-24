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09:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Обрадович покинул пост главного тренера баскетбольного клуба «Фенербахче»

Желько Обрадович покинул пост главного тренера баскетбольного клуба «Фенербахче», сообщается на сайте турецкого клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Обрадович возглавлял «Фенербахче» с 2013 года. Контракт 60-летнего специалиста с клубом рассчитан до июня. Под руководством Обрадовича «Фенербахче» выиграл Евролигу в 2017 году.

Сообщается, что стороны вели переговоры о продлении контракта, но сербский тренер принял решение не продлевать соглашение.

«Мы уважаем решение Обрадовича, который золотыми буквами вписал своё имя в историю нашего клуба. Он является легендой нашего клуба и всегда будет частью нашей семьи», — говорится в сообщении «Фенербахче».

По словам Обрадовича, он «принял одно из самых сложных решений в пользу годичного перерыва в тренерской деятельности».

«Для меня было большой честью являться частью такого большого клуба, как “Фенербахче”. Это новое начало для клуба, а не конец», — добавил тренер.

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