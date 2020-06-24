Обрадович покинул пост главного тренера баскетбольного клуба «Фенербахче»
Желько Обрадович покинул пост главного тренера баскетбольного клуба «Фенербахче», сообщается на сайте турецкого клуба.
Желько Обрадович покинул пост главного тренера баскетбольного клуба «Фенербахче», сообщается на сайте турецкого клуба.
Обрадович возглавлял «Фенербахче» с 2013 года. Контракт 60-летнего специалиста с клубом рассчитан до июня. Под руководством Обрадовича «Фенербахче» выиграл Евролигу в 2017 году.
Сообщается, что стороны вели переговоры о продлении контракта, но сербский тренер принял решение не продлевать соглашение.
«Мы уважаем решение Обрадовича, который золотыми буквами вписал своё имя в историю нашего клуба. Он является легендой нашего клуба и всегда будет частью нашей семьи», — говорится в сообщении «Фенербахче».
По словам Обрадовича, он «принял одно из самых сложных решений в пользу годичного перерыва в тренерской деятельности».
«Для меня было большой честью являться частью такого большого клуба, как “Фенербахче”. Это новое начало для клуба, а не конец», — добавил тренер.