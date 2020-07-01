Бронзовый призер ЧЕ по баскетболу Воронцевич покинул ЦСКА после 14 лет в команде

Источник: РИА "Новости"

«Это было очень сложное и долгое решение, каждому из нас трудно представить Воронцевича в форме другой команды, ведь за эти годы он стал одним из символов ЦСКА, — сказал президент клуба Андрей Ватутин. — Именно здесь вчерашний дебютант из Омска вырос в одного из самых узнаваемых и титулованных игроков российского баскетбола. В другое время мы, безусловно, предложили бы Андрею продлить контракт, но сейчас так сложилась ситуация, что учитывать приходится множество факторов, идти вопреки своим чувствам и желаниям. Андрей остается одним из сильнейших российских баскетболистов, в нем не остыла жажда борьбы и любовь к игре, при этом в ротации ЦСКА ему приходится довольствоваться ролью резервиста, потому мы отпускаем Воронцевича с огромной благодарностью за все совместные победы и с уверенностью, что он не сказал последнего слова в большом баскетболе, что после ударного сезона он окажет неоценимую помощь сборной в олимпийской квалификации».

«О Воронцевиче могу сказать только лучшее, — отметил главный тренер команды Димитрис Итудис. — Он провел в клубе много лет, мы работаем вместе с моего первого дня в ЦСКА. Между нами установились очень хорошие отношения, не только профессиональные, но и личные, мы часто беседовали по самым разным темам. Потому от всего сердца хочу пожелать Андрею силы и здоровья, всего наилучшего в карьере и личной жизни, хочу поблагодарить за все, что он сделал для клуба и для меня лично».

32-летний Воронцевич, в свою очередь, выразил благодарность клубу и болельщикам, а также заявил, что гордится тем, что 14 лет защищал цвета ЦСКА.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c642a53cefba83674aa0" data-vnd="c642a53cefba83674aa0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c642a53cefba83674aa0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Воронцевич является рекордсменом ЦСКА по количеству проведенных матчей, на его счету 696 встреч. Он выступал за клуб с 2006 года, стал трехкратным чемпионом Евролиги и девятикратным победителем Единой лиги ВТБ. Воронцевич 13 раз становился чемпионом России, что является рекордом, также 13 чемпионств у Виктора Хряпы. В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ, который был досрочно завершен из-за пандемии, Воронцевич принял участие в 15 играх, в которых набирал в среднем 6,6 очка, совершая 3,2 подбора.