Ясикявичюс назначен главным тренером баскетбольного клуба «Барселона»

Контракт между 44-летним литовским специалистом и каталонским клубом рассчитан на три года. Ранее «Барселона» расторгла контракт со Светиславом Пешичем. Сербский специалист возглавлял клуб с февраля 2018 года.

Ясикявичюс завершил карьеру игрока в 2014 году, последним его клубом стал литовский «Жальгирис», где после окончания игровой карьеры он сначала был помощником главного тренера, а с 2016 по 2020 год занимал пост наставника команды. Будучи игроком литовец провел четыре сезона в составе «Барселоны», также в Европе он выступал за греческий «Панатинаикос», турецкий «Фенербахче», литовский «Литувос Ритас», израильский «Маккаби» (Тель-Авив) и словенскую «Олимпию». Ясикявичюс имеет опыт выступления в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которой провел 148 матчей, выходя на паркет за «Индиану» и «Голден Стэйт».

Вместе с «Барселоной» Ясикявичюс два раза выиграл чемпионат Испании, а также стал победителем Евролиги в 2003 году. Главный клубный турнир Европы по баскетболу литовец выигрывал еще трижды: с «Маккаби» — в 2004 и 2005 годах, с «Панатинаикосом» — в 2009 году. В 2005-м он был признан самым ценным игроком «Финала четырех» Евролиги.

В составе сборной Латвии Ясикявичюс стал бронзовым призером Олимпийских игр 2000 года, а также выиграл чемпионат Европы в 2003 году, на этом турнире он получил приз самого ценного игрока. Помимо этого, на его счету бронзовая награда европейского первенства 2007 года.