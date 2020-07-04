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13:04 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист Моня продлил контракт с «Химками»

ТАСС, 4 июля. Капитан «Химок» Сергей Моня продлил контракт с подмосковным баскетбольным клубом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Соглашение с 37-летним форвардом подписано на один год. Также контракт с «Химками» на один год продлил вице-капитан команды Егор Вяльцев.

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«Спасибо руководству клуба и тренерскому штабу за доверие. Клуб — это моя вторая семья, поэтому очень рад, что остаюсь еще на год. Подбирается отличная команда, и у меня позитивный настрой на следующий сезон», — приводит слова Мони пресс-служба команды.

«Сергей и Егор — это сердце команды, наши старожилы, и у нас не было никаких вопросов про продлению контрактов. Они мои помощники, держат дисциплину как в раздевалке, так и в игре. Конечно, сейчас они получают не так много игрового времени, как раньше. Но я в них уверен, они никогда меня не подводили», — подчеркнул главный тренер команды Римас Куртинайтис.

Моня станет первым игроком, который проведет 11 сезонов за «Химки», для Вяльцева следующий сезон станет десятым в подмосковном клубе. Моне принадлежит рекорд по количеству игр за подмосковную команду (549), подборов (2116), блок-шотов (459) и трехочковых бросков (796).

Моня выступает за «Химки» с 2010 года, также баскетболист защищал цвета саратовского «Автодора», московских ЦСКА и «Динамо». В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) он играл за «Портленд» и «Сакраменто». В составе «Химок» Моня стал обладателем Кубка Европы (2011/12, 2014/15) и серебряным призером чемпионата России (2010/11). Также он является трехкратным чемпионом России в составе ЦСКА (2002/03, 2003/04, 2004/05), бронзовым призером чемпионата России в составе «Динамо» (2007/08), чемпионом Европы (2007) и бронзовым призером Олимпиады (2012) в составе сборной России.

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