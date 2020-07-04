БК УНИКС продлил контракт с главным тренером Прифтисом
ТАСС, 4 июля. Главный тренер баскетбольного казанского клуба УНИКС грек Димитрис Прифтис продлил контракт с командой. Об этом сообщает
ТАСС, 4 июля. Главный тренер баскетбольного казанского клуба УНИКС грек Димитрис Прифтис продлил контракт с командой. Об этом сообщает
Соглашение с 51-летним специалистом рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон.
«Мы верим, что тренеру удастся выстроить конкурентоспособную команду и привести наш клуб к высоким результатам», — говорится в сообщении.
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