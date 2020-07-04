«Локомотив-Кубань» подписал контракт с Джорданом Кроуфордом

Кроуфорд был задрафтован «Нью-Джерси Нетс» (ныне «Бруклин Нетс») в 2010 году, но выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Атланту Хокс», «Вашингтон Уизардс», «Бостон Селтикс», «Нью-Орлеан Пеликанс». Всего на счету защитника 295 матчей в НБА. В минувшем сезоне Кроуфорд выступал за немецкий «Бамберг».

«Это ярко выраженный атакующий защитник. К тому же он физически одаренный и обладает высоким баскетбольным интеллектом, поэтому может сыграть еще на позиции и первого, и третьего номера. Он опасен как с мячом, так и на слабой стороне, что очень важно для нас при атаке с периметра. Уверен, что он станет одним из лидеров команды и принесет пользу коллективу», — прокомментировал приход нового игрока главный тренер краснодарского клуба Евгений Пашутин.