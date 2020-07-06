Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леванте
Реал Сосьедад
11
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Эйбар
Футбол. Премьер-лига
7.07
Тамбов
Ахмат
Футбол. Зарубежный
7.07
Кристал Пэлас
Челси
Футбол. Зарубежный
7.07
Уотфорд
Норвич
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби
7«Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ
19:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Валенсии» заплатит огромную сумму, чтобы перейти в «Реал»

Лёгкий форвард «Валенсии» Альберто Абальде заплатит € 1,5 млн выкупа своему клубу, чтобы продолжить карьеру в «Реале», информирует Encestando.

Наверх
Источник: Reuters

Абальде хочет сделать следующий шаг в карьере и ради этого готов заплатить огромную по меркам европейского баскетбола сумму выкупа контракта «Валенсии», которая обладает правами на игрока. 23-летний Абальде выступает за «Валенсию» с 2016 года. «Реал» хочет омолодить состав, поэтому рассматривает испанского форварда как важную часть ротации на долгосрочную перспективу. Не исключено, что «Реал» покинет форвард Габриэль Дэк, к которому есть предметный интерес в НБА, что сделает Абальде ещё более востребованным в команде Пабло Ласо.

Абальде набирал в среднем 8,7 очка и 3,3 подбора в чемпионате Испании сезона-2020/2021. Он помог «Валенсии» дойти до полуфинала турнира, где команда уступила будущему обладателю титула «Басконии». В Евролиге средние показатели Абальде составили 7,8 очка, 4,0 подбора и 1,7 передачи.

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Артем Дзюба сравнил «Зенит» с «Ювентусом» и «Баварией»
Дональд Трамп потребовал извинений от чернокожего гонщика NASCAR
Назначен главный арбитр матча «Спартак» — «Локомотив» в РПЛ
Споры по колено: как политические акции разобщают «Формулу-1»
СМИ: ЦСКА может приобрести форварда «Сан-Лоренсо» за €8 млн
В НХЛ возросло число случаев заражения коронавирусом
В Санкт-Петербурге задержали 11 болельщиков «Зенита»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь