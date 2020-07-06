Игрок «Валенсии» заплатит огромную сумму, чтобы перейти в «Реал»

Абальде хочет сделать следующий шаг в карьере и ради этого готов заплатить огромную по меркам европейского баскетбола сумму выкупа контракта «Валенсии», которая обладает правами на игрока. 23-летний Абальде выступает за «Валенсию» с 2016 года. «Реал» хочет омолодить состав, поэтому рассматривает испанского форварда как важную часть ротации на долгосрочную перспективу. Не исключено, что «Реал» покинет форвард Габриэль Дэк, к которому есть предметный интерес в НБА, что сделает Абальде ещё более востребованным в команде Пабло Ласо.



Абальде набирал в среднем 8,7 очка и 3,3 подбора в чемпионате Испании сезона-2020/2021. Он помог «Валенсии» дойти до полуфинала турнира, где команда уступила будущему обладателю титула «Басконии». В Евролиге средние показатели Абальде составили 7,8 очка, 4,0 подбора и 1,7 передачи.