«Барселона» подпишет самого титулованного игрока в истории сборной Испании

В течение многих лет Пау Газоль говорил, что может вернуться в Европу, чтобы закончить свою игровую карьеру в «Барселоне». Главным тренером «Барселоны» недавно стал Шарунас Ясикявичюс, который играл вместе с Газолем за каталонский клуб в Евролиге в сезоне-2000/2001. Ранее Ясикявичюс заявил, что не против возвращения Газоля в команду.



40-летний Пау Газоль является одним из лучших игроков в истории европейского баскетбола, двукратным чемпионом НБА с «Лейкерс» и выиграл в общей сложности 11 медалей со сборной Испании (рекорд в истории для испанских игроков).