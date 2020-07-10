«Барселона» опровергла информацию о переговорах с По Газолем

Ранее портал Eurohoops сообщал, что 40-летний Газоль заключит однолетний контракт с «Барселоной» и «по идеальному сценарию» должен будет завершить карьеру после Олимпийских игр в Токио. При этом сделка по возвращению Газоля в «Барселону» должна завершиться летом.

Газоль является двукратным чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» (2009, 2010), а также чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. Со сборной Испании игрок стал двукратным серебряным (2008, 2012) и бронзовым призером (2016) Олимпийских игр. Последним клубом баскетболиста был «Портленд Трэйл Блэйзерс», с которым он расторг контракт в ноябре прошлого года. Газоль до отъезда в НБА выступал за «Барселону».