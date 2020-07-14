«Цмокi-Мiнск» выступят в новом сезоне Единой лиги ВТБ

В числе 13 участников баскетболисты «Цмокi-Мiнск», для которых это будет уже 11-й сезон в «банковском» турнире. Кроме лучшего белорусского клуба в Единой лиге ВТБ сыграют девять российских команд — ЦСКА (Москва), «Химки», «Зенит» (Санкт-Петербург), УНИКС (Казань), «Нижний Новгород», «Енисей» (Красноярск), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), «Автодор» (Саратов), «Парма» (Пермь), а также эстонский «Калев» (Таллинн), польская «Зелена Гура» и казахстанская «Астана» (Нур-Султан).

В регулярном сезоне, который должен стартовать 20 сентября, команды проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Затем восемь лучших клубов продолжат борьбу за призовые места по системе плей-офф. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» еще ни разу не выходили в нокаут-раунд.

На сегодняшнем заседании совета Единой лиги ВТБ ее президентом переизбран Сергей Кущенко, генеральным директором осталась Илона Корстин.