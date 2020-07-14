«Цмокi-Мiнск» выступят в новом сезоне Единой лиги ВТБ
14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Единой лиги ВТБ сегодня утвердило состав, формат и регламент нового баскетбольного сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Единой лиги ВТБ сегодня утвердило состав, формат и регламент нового баскетбольного сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В числе 13 участников баскетболисты «Цмокi-Мiнск», для которых это будет уже 11-й сезон в «банковском» турнире. Кроме лучшего белорусского клуба в Единой лиге ВТБ сыграют девять российских команд — ЦСКА (Москва), «Химки», «Зенит» (Санкт-Петербург), УНИКС (Казань), «Нижний Новгород», «Енисей» (Красноярск), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), «Автодор» (Саратов), «Парма» (Пермь), а также эстонский «Калев» (Таллинн), польская «Зелена Гура» и казахстанская «Астана» (Нур-Султан).
В регулярном сезоне, который должен стартовать 20 сентября, команды проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Затем восемь лучших клубов продолжат борьбу за призовые места по системе
На сегодняшнем заседании совета Единой лиги ВТБ ее президентом переизбран Сергей Кущенко, генеральным директором осталась Илона Корстин.
Самый титулованный клуб Единой лиги ВТБ — московский ЦСКА, который 10 раз становился победителем. Лишь один раз, в 2011 году, турнир выиграли подмосковные «Химки».