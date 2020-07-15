Болгарский «Балкан» стал соперником «Цмокi-Мiнск» в баскетбольной Лиге чемпионов
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В швейцарском Миесе сегодня состоялась жеребьевка нового сезона баскетбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В швейцарском Миесе сегодня состоялась жеребьевка нового сезона баскетбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первым соперником «Цмокi-Мiнск» будет болгарский клуб «Балкан» из Ботевграда.
Сначала 15 сентября соперники встретятся на площадке болгарской команды, а 18 сентября сыграют в белорусской столице. Победитель этого двухматчевого противостояния во втором квалификационном раунде 22 и 25 сентября будет соперничать с лучшей командой пары «Лондон Лайонс» (Великобритания) — «Нептунас» (Клайпеда, Литва).
В случае успеха в квалификации минские «драконы» попадут в группу D основного этапа ЛЧ. Там их соперниками будут греческий АЕК из Афин, немецкий «Бамберг», французский «Шоле», итальянская «Болонья», израильский «Хапоэль» из Холона, испанский «Бильбао» и турецкая «Каршияка» из Измира. Групповой этап Лиги чемпионов стартует 13 октября.