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18:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболист Джордан Теодор покинул УНИКС

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Разыгрывающий Джордан Теодор покидает казанский УНИКС по истечении срока контракта, сообщается на странице баскетбольного клуба в Twitter.

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Теодор перешел в УНИКС в 2019 году. В прошлом сезоне 30-летний американец принял участие в шести матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, а его средняя результативность составила 10,3 очка, 4,5 подбора и 7,7 передачи.

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