Баскетболист Джордан Теодор покинул УНИКС

Теодор перешел в УНИКС в 2019 году. В прошлом сезоне 30-летний американец принял участие в шести матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, а его средняя результативность составила 10,3 очка, 4,5 подбора и 7,7 передачи.