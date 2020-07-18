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15:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фридзон стал баскетболистом «Зенита»

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» на своем официальном сайте сообщил о переходе российского защитника Виталия Фридзона.

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Игрок подписал однолетний контракт. Ранее сообщалось, что Фридзон покинул краснодарский «Локомотив-Кубань» по истечении срока контракта.

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«Он прекрасный снайпер, который имеет колоссальный опыт выступлений в различных турнирах. Я неоднократно видел Виталия в составе соперников, а теперь я рад приветствовать его в нашей команде. Его хладнокровие и понимание баскетбола будут очень полезны в решающие моменты игр», — сказал главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль.

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«Очень рад подписанию контракта с БК “Зенит”. Командный ростер выглядит очень и очень боеспособным. Наслышан много хорошего про тренера Паскуаля от баскетболистов, которые играли под его началом. Самому приятно, что такой тренер хочет видеть меня в команде. Уверен, что мой опыт будет полезен команде в течение долгого и сложного сезона», — отметил Фридзон.

Фридзон — бронзовый призер Олимпиады в Лондоне и бронзовый призер чемпионата Европы-2011 в составе сборной России, а также чемпион Евролиги и многократный победитель Единой лиги ВТБ в составе московского ЦСКА.

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