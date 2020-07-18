Фридзон стал баскетболистом «Зенита»

Игрок подписал однолетний контракт. Ранее сообщалось, что Фридзон покинул краснодарский «Локомотив-Кубань» по истечении срока контракта.

«Он прекрасный снайпер, который имеет колоссальный опыт выступлений в различных турнирах. Я неоднократно видел Виталия в составе соперников, а теперь я рад приветствовать его в нашей команде. Его хладнокровие и понимание баскетбола будут очень полезны в решающие моменты игр», — сказал главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c8980d8b7a4d59b1228a" data-vnd="c8980d8b7a4d59b1228a" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c8980d8b7a4d59b1228a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Очень рад подписанию контракта с БК “Зенит”. Командный ростер выглядит очень и очень боеспособным. Наслышан много хорошего про тренера Паскуаля от баскетболистов, которые играли под его началом. Самому приятно, что такой тренер хочет видеть меня в команде. Уверен, что мой опыт будет полезен команде в течение долгого и сложного сезона», — отметил Фридзон.