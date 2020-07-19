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11:46 (мск), источник: ТАСС

Баскетбольный клуб ЦСКА объявил об уходе форварда Сент-Роса

ТАСС, 19 июля. Московский баскетбольный клуб ЦСКА не стал продлевать контракт с кубинским форвардом Ховардом Сент-Росом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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«Это еще одно вынужденное бизнес-решение, — сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин. — Мы очень долго пытались найти финансовую возможность сохранить Ховарда в составе, поскольку за короткий период он проявил себя как полезный игрок и отличный партнер по команде. К сожалению, из-за общего сокращения бюджета и всех вызванных пандемией экономических проблем у нас вовсе не осталось пространства для маневра, в данный момент мы просто не можем позволить себе дополнительные расходы. Отпускаем Сент-Роса с сожалением и благодарностью за помощь в прошедшем сезоне».

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Сент-Рос выступал за ЦСКА с января нынешнего года, перейдя из греческого АЕКа. В минувшем сезоне Евролиги, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, кубинец провел за московский клуб десять матчей, набирая в среднем за игру по 5,5 очка, совершая 2,5 подбора и делая 1,7 передачи. Еще два матча 29-летний форвард провел в Единой лиге ВТБ (6,5 очка, 3,5 подбора, 2 передачи). Сент-Рос также выступал за такие клубы, как «Дарюшшафака» (Турция) и «Нимбурк» (Чехия).

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