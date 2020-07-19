Баскетбольный клуб ЦСКА объявил об уходе форварда Сент-Роса

«Это еще одно вынужденное бизнес-решение, — сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин. — Мы очень долго пытались найти финансовую возможность сохранить Ховарда в составе, поскольку за короткий период он проявил себя как полезный игрок и отличный партнер по команде. К сожалению, из-за общего сокращения бюджета и всех вызванных пандемией экономических проблем у нас вовсе не осталось пространства для маневра, в данный момент мы просто не можем позволить себе дополнительные расходы. Отпускаем Сент-Роса с сожалением и благодарностью за помощь в прошедшем сезоне».