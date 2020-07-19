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12:56 (мск), источник: ТАСС

БК ЦСКА завершил комплектование состава на будущий сезон

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Уход кубинского форварда Ховарда Сент-Роса подвел итог комплектованию состава московского баскетбольного клуба ЦСКА на предстоящий сезон. Об этом ТАСС заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье ЦСКА объявил об уходе Сент-Роса из-за сокращения бюджета. В текущее межсезонье московский клуб также покинули капитан команды Кайл Хайнс и вице-капитан Андрей Воронцевич. Состав ЦСКА пополнили два новичка — трехлетние контракты подписаны с грузинским форвардом Торнике Шенгелией и сербским центровым Николой Милутиновым.

«Вынужденное расставание с Сент-Росом подвело итог нашему комплектованию, — сказал Ватутин. — С этого момента все, что будет появляться в виде инсайдов про ЦСКА про приходы и уходы, — вранье. Мы начнем сезон с шестью россиянами и восемью легионерами. Будем привлекать к тренировкам и, возможно, играм ребят из молодежной команды».

Сезоны-2019/20 Единой лиги ВТБ и Евролиги были завершены досрочно из-за пандемии коронавируса. Первый матч в новом сезоне Евролиги ЦСКА проведет 1 октября в гостях против «Барселоны». Чемпионат Единой лиги ВТБ стартует 20 сентября.

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