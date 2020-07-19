БК ЦСКА завершил комплектование состава на будущий сезон

В воскресенье ЦСКА объявил об уходе Сент-Роса из-за сокращения бюджета. В текущее межсезонье московский клуб также покинули капитан команды Кайл Хайнс и вице-капитан Андрей Воронцевич. Состав ЦСКА пополнили два новичка — трехлетние контракты подписаны с грузинским форвардом Торнике Шенгелией и сербским центровым Николой Милутиновым.

«Вынужденное расставание с Сент-Росом подвело итог нашему комплектованию, — сказал Ватутин. — С этого момента все, что будет появляться в виде инсайдов про ЦСКА про приходы и уходы, — вранье. Мы начнем сезон с шестью россиянами и восемью легионерами. Будем привлекать к тренировкам и, возможно, играм ребят из молодежной команды».